İtalya'da işçilerden bütçe grevi

İtalya'da işçiler, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı 2026 bütçe planını protesto etmek üzere greve gitti.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2025 15:14

Son Güncelleme Tarihi 12 Aralık 2025 15:16

Ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İş Konfederasyonunun (CGIL) bugün için aldığı grev kararıyla, başkent Roma ve Milano başta olmak üzere birçok kentte işçiler, iş bırakarak meydanlara indi.

Roma, Milano ve Floransa kentlerindeki yürüyüşlerde bazı işçiler, Filistin bayrağı da taşıdı.

CGIL ve işçiler, grevlerinde, hükümete bütçe planını değiştirmesi, işçilerin ve emekli maaşlarının artırılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi uygulamasının durdurulması, iş güvencesizliğiyle mücadele edilmesi, yeniden silahlanmaya "hayır" denilmesi ve eğitim ile sağlık alanlarına daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Floransa kentindeki yürüyüşe katılan CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bence bugün harika bir gün. Bu, ülkenin çoğunluğunun bu hükümetin politikalarını desteklemediğini gösteriyor." dedi.

Çalışanların ve emeklilerin maaşlarının düşük olduğunu ifade eden Landini, İtalya'nın planlı tek kamu harcamasının yeniden silahlanma olduğunu, buna karşı çıktıklarını belirtti.

Landini, meydanlara toplananların, parlamento ve hükümetten bütçe planında değişiklikler talep ettiğini söyledi.

SALVİNİ: "AKSAKLIKLAR ÇOK SINIRLI DÜZEYDE"

CGIL'in bugünkü grevini başından bu yana eleştiren Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, İtalyan Devlet Demiryollarının (FS) operasyon merkezini ziyaret etti.

Greve katılımı ve demir yolu seferlerinde aksaklık olup olmadığını kontrol eden Salvini, burada "Neyse ki göstergeler cesaret verici ve aksaklıklar çok sınırlı düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Giorgia Meloni de CGIL 12 Aralık için grev ilan ettiğinde, bugünün cumaya denk geldiğine dikkati çekerek, sendikaların uzun hafta sonu tatili yapma amacında olduğunu söylemişti.

Bu arada, bazı şehirlerde, bölgelerarası tren seferlerinde grev nedeniyle iptal ve gecikmelerin yaşandığı basına yansıdı.

Hükümetin hazırladığı yaklaşık 18,7 milyar avro değerindeki 2026 bütçesinin ilerleyen günlerde parlamentonun alt ve üst kanadında oylanması bekleniyor.

