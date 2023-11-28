Japon firmaları maaşları artırdı

Japonya'da Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından 20 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında 1,901 katılımcıyla gerçekleştirilen ankete göre, aylık düzenli maaşlar bu yıl ortalama %3.2 ya da 9,437 yen artarak, karşılaştırmalı rakamların başladığı 1999 yılından bu yana rekor seviyeye ulaştı.

Geçen yıl, ödenekleri içeren ancak fazla mesai, tatil ve özel ödemeleri içermeyen düzenli ücret %1,9 veya 5.534 yen arttı.

Bu yıl ortalama düzenli ücretlerini artıran veya artıracak olan firmaların oranı, geçen yılki ankette %85,7 iken 2019'dan bu yana en yüksek oran olan %89,1'e ulaştı.