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Japon firmaları maaşları artırdı

Japon hükümetinin yaptığı yıllık bir ankete göre, Japon firmaları bu yıl aylık ortalama düzenli ücretleri rekor miktarda artırdılar veya artıracaklar.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2023 09:07

Son Güncelleme Tarihi 28 Kasım 2023 09:07

Japonya'da Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından 20 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında 1,901 katılımcıyla gerçekleştirilen ankete göre, aylık düzenli maaşlar bu yıl ortalama %3.2 ya da 9,437 yen artarak, karşılaştırmalı rakamların başladığı 1999 yılından bu yana rekor seviyeye ulaştı.

Geçen yıl, ödenekleri içeren ancak fazla mesai, tatil ve özel ödemeleri içermeyen düzenli ücret %1,9 veya 5.534 yen arttı.

Bu yıl ortalama düzenli ücretlerini artıran veya artıracak olan firmaların oranı, geçen yılki ankette %85,7 iken 2019'dan bu yana en yüksek oran olan %89,1'e ulaştı.

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