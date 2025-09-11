CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japon şirketlerinin yarısı BOJ Başkanı UEDA'nın politikalarından memnun

Japon şirketlerinin yarısı BOJ Başkanı UEDA'nın politikalarından memnun

Japon şirketlerinin neredeyse yüzde 50'si BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın para politikası performansını olumlu değerlendirirken, yüzde 30'u olumsuz görüş paylaştı.

Oluşturma Tarihi 11 Eylül 2025 09:06

Ueda yönetiminde BOJ, negatif faiz oranlarını sona erdirerek, riskli varlık alımlarını durdurarak ve getiri eğrisi kontrolünü kaldırarak on yıldır sürdürdüğü ultra gevşek para politikasından çıktı. Ankete katılan şirketlerin yaklaşık %47'si Ueda'nın temkinli ancak net bir şekilde yön değiştirmesini övdü. Bir seramik üreticisi, "piyasada karışıklığa neden olmadan negatif faiz oranlarını ve YCC'yi sonlandırdığı" için Ueda'yı övdü.

Ancak, %27'si ılımlı görüşlere sahipken, %3'ü açıkça eleştirdi. Muhalif görüşler, hem aşırı temkinli hem de aşırı agresif faiz artışlarını endişe kaynağı olarak gösterdi.

Odak noktası BOJ'un 37 trilyon yen (251 milyar dolar) tutarındaki ETF varlıklarına kayarken, ankete katılanların %60'ı, Ueda'nın 2028'de sona erecek görev süresine bakılmaksızın bankanın bir çıkış stratejisi geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Nikkei Research tarafından 27 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında Reuters için yapılan anket, Japonya'nın yabancı işgücüne olan bağımlılığının arttığını da vurguladı. Yabancı işçi sayısı şu anda 2,3 milyona ulaşmış durumda ve şirketlerin %80'i, işgücü eksikliğini gidermek, yurtdışı genişlemesini desteklemek ve uzmanlık becerileri kazanmak için bu işçileri istihdam ettiğini bildiriyor.

Siyasi baskıya rağmen, şirketlerin %75'inden fazlası, demografik düşüş ve işgücüyle ilgili iflasların artmasını temel endişe olarak göstererek, daha sıkı göçmenlik kurallarına karşı çıkıyor.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs: Fed’in acil şekilde faiz indirmesine ihtiyaç yok Goldman Sachs: Fed'in acil şekilde faiz indirmesine ihtiyaç yok 09 Eylül 2025 09:14
İngiltere’de perakende satışlar hızlı arttı İngiltere'de perakende satışlar hızlı arttı 09 Eylül 2025 09:12
Japonya: ABD ile ticaret dengesizliğini düzeltmek için çalışmalar sürdürülecek Japonya: ABD ile ticaret dengesizliğini düzeltmek için çalışmalar sürdürülecek 09 Eylül 2025 09:10
BRICS ülkelerinden artan gümrük vergilerine ortak tepki BRICS ülkelerinden artan gümrük vergilerine ortak tepki 09 Eylül 2025 08:46
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 08 Eylül 2025 16:54
Çin’in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı Çin'in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı 08 Eylül 2025 13:58
UAEA: İran’la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi UAEA: İran'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi 08 Eylül 2025 13:08
Ağustos’ta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Ağustos'ta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu 08 Eylül 2025 10:38
ABD: Rusya’ya yönelik ’baskıyı’ artırmaya hazırız ABD: Rusya'ya yönelik 'baskıyı' artırmaya hazırız 08 Eylül 2025 10:13
Çin’de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı Çin'de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı 08 Eylül 2025 10:08
Çin’in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı Çin'in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı 07 Eylül 2025 15:28
Hazine yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek 07 Eylül 2025 13:46
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler