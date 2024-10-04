Japonya Başbakanı'ndan ekonomik paket talimatı

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, kabinesindeki bakanlara kapsamlı bir ekonomik paket hazırlamaları talimatını vererek ülkenin deflasyondan tamamen çıkmasını sağlama hedefine doğru ilk adımını attı.

Ishiba yaptığı açıklamada, teşvik paketinin artan yaşam maliyetlerinin yükünü hafifletmeye, büyümeyi artırmaya ve doğal afetler için yardım ve hazırlık önlemlerini güçlendirmeye odaklanacağını söyledi.

Ishiba bakanlara gönderdiği talimatta "Erdemli döngüyü tersine çevirme riski olmadan deflasyonun üstesinden gelmemizi sağlamak için üç yıl boyunca yoğun çaba sarf etmemiz gerekiyor" dedi.

Başbakan ayrıca afetten etkilenen bölgeler için ek bir harcama planının Ekim ortasına kadar yapılması talimatını verdi.

Daiwa Securities ekonomisti Mari Iwashita, "Ishiba yönetiminin benzersiz karakteri muhtemelen ancak alt meclis seçimlerinden sonra ortaya çıkacak" dedi.

Moody's Analytics'in kıdemli ekonomisti Stefan Angrick, "Henüz somut ayrıntılar olmasa da, paketin tüketici fiyat enflasyonunu düşürmeye yardımcı olabilecek hane halkı enerji faturalarına destek gibi şeyler içermesini bekliyorum" dedi.

Angrick, diğer tedbirler arasında şehir merkezleri dışındaki bölgelere genel destek verilmesinin de yer alabileceğini belirterek, bu tür bölgelerin güçlendirilmesinin Ishiba'nın önemli politika hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

Bu tür hamlelerin etkinliği muhtemelen değişkenlik gösterecektir: Ekonomist, özellikle Orta Doğu'daki çatışma ortamında emtia fiyatlarındaki artış potansiyeli göz önüne alındığında, hane halklarının enflasyonla mücadele ve nakit transferleri yoluyla desteklenmesinin faydalı olabileceğini söyledi. Ancak ek bütçe ya da maliye politikasının tek başına kentsel yoğunlaşma konusunda nasıl bir etki yaratabileceğini görmek zor, diye ekledi.

"Ishiba daha sıkı bir maliye politikası duruşunu savunmasıyla biliniyor, bu da paketin muhtemelen oldukça sınırlı ve hedefli olacağına inanmama neden oluyor. Yani çoğunlukla ekonominin altına bir taban koyacak, ancak muhtemelen büyüme veya enflasyon görünümünü çok fazla değiştirmeyecektir" dedi.