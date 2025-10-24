Japonya: BOJ politikası hükümet politikasıyla uyumlu olmalı

CANLI BORSA
Japonya’nın yeni Maliye Bakanı Satsuki Katayama, Japonya Merkez Bankası (BOJ) politikasının hükümet politikasıyla uyumlu olması gerektiğini açıkladı.

Japonya'nın yeni Maliye Bakanı Satsuki Katayama, BOJ'un para politikasına ilişkin yorum yapmaya gerek duymadığını belirterek, BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın ekonomiyi desteklemek için gevşek para koşullarını sürdürme taahhüdüne dikkat çekti.

"Ueda, finansal ortamın destekleyici kalmasının ve ekonomik faaliyetlerin desteklenmesinin önemini vurguladı" diye konuşan Katayama, Ueda'nın reel faiz oranlarının hala son derece düşük olduğunu söylediğini de hatırlattı.

Katamaya, "Bu nedenle şu anda yorum yapmam gereken bir durum olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Başbakan Takaichi'nin gevşek para politikası yanlısı tutumu, birçok ekonomistin faiz artışlarına ilişkin beklentilerini azaltırken, Katayama'nın açıklamaları hükümetin BOJ'un politika değişikliklerine beklenenden daha hoşgörülü olabileceği şeklinde değerlendirildi.

Takaichi gibi Katayama da para politikasının hükümet politikasıyla tutarlı olması gerektiğini vurgulayarak yakın koordinasyon çağrısında bulundu.

Yen'in zayıflaması ve uzun vadeli devlet tahvili getirilerindeki artışa dikkat çeken Katayama, özellikle bölgesel bankaların tahvil portföyleri nedeniyle finansal istikrarın yakından izleneceğini söyledi.

