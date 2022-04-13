Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonda yukarı hareketin yüksek ithal maliyetler tarafından yönlendirildiğini ve bunun ekonomiye zarar verebileceğini söyledi.

Kuroda, BOJ'un ekonomiyi desteklemek için ultra gevşek para politikasını devam ettirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Enerji fiyatlarının keskin şekilde arttığı ve şirketlerin ham madde maliyetlerindeki artışı istikrarlı bir şekilde hane halklarına yansıttığı ortamda tüketici enflasyonunun net şekilde hızlanmasının büyük olasılık olduğunu vurguladı.

"TÜKETİM İYİLEŞME İŞARETLERİ VERDİKÇE JAPON EKONOMİSİ TOPARLANACAK"

Tüketim iyileşme işaretleri verdikçe ve güçlü denizaşırı talep ihracatı destekledikçe Japon ekonomisinin pandeminin etkilerinden toparlanacağını belirten Kuroda, riskler konusunda da uyardı.

"Pandeminin etkisinden ve Ukrayna'daki gelişmeler ile bunun emtia fiyatlarına etkisinden kaynaklı olarak görünüm oldukça belirsiz olmaya devam ediyor" diye konuşan Kuroda, BOJ'un pandemi öncesi seviyelere toparlanmaya çalışan ekonomiye devasa desteğini devam ettireceğini ifade etti.