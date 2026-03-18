Japonya'da benzin tarihi rekor kırdı! Litresi yüzde 18 artışla 190 yeni aştı

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ile Orta Doğu'yu yeniden kaosa sürüklemesi petrol fiyatlarında ateşi yükseltti. Brent petrol 100 doların üzerinde seyrini sürdürürken Japonya'da benzin fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

BİR HAFTADA YÜZDE 18 ZAMLANDI

Ülke genelinde benzin fiyatları haftalık bazda %18 artarak litre başına ortalama 190,8 yene yükseldi. Bu seviye, 1990'dan bu yana tutulan verilerde en yüksek düzey olarak kaydedildi.

ENFLASYON BASKISI ARTIYOR

Artan yakıt fiyatlarının, son dört yıldır Bank of Japan'ın %2 hedefinin üzerinde seyreden enflasyon nedeniyle zaten zorlanan hane halkı ve işletmeler üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

HÜKÜMETTEN MÜDAHALE ADIMI

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi için yaşam maliyetlerini kontrol altında tutmak, Şubat ayında elde ettiği seçim zaferinin ardından kamu desteğini sürdürmek açısından kritik önem taşıyor.

Bu kapsamda hükümet, artan petrol fiyatlarının etkisini sınırlamak amacıyla benzin sübvansiyonlarını devreye alma kararı aldı. Ticaret Bakanlığı'na göre, perşembe günü yürürlüğe girecek desteklerin önümüzdeki haftalarda fiyatları yaklaşık 170 yen seviyesine çekmesi bekleniyor.