Japonya'da büyük şirket kârları 2025'in ilk yarısında geriledi

SMBC Nikko Securities'in verilerine göre, 503 şirketin toplam net karı %0,3 azalarak 15,1 trilyon yene, yani yaklaşık 98 milyar dolara geriledi. Bu sonuçlar, geçen hafta Perşembe gününe kadar bilanço açıklayan şirketleri kapsıyor. Bu firmaların çoğu Tokyo Borsası'nın birinci sınıf Prime Market segmentinde işlem görüyor.

Otomotiv ve diğer ulaşım ekipmanı üreticilerinin toplam net karı %9,1 oranında düştü. Çelik üreticileri ise ABD tarifeleri ve Çinli rakiplerle yaşanan yoğun rekabet nedeniyle toplamda net zarar açıkladı.

Öte yandan, yarı iletken ve elektrikli cihaz üreticilerinin toplam karı, yapay zeka ve veri merkezlerine yönelik artan talep ile zayıf yenin etkisiyle %36,7 oranında arttı.

SMBC Nikko'nun derlediği sonuçlar, Japon şirketlerinin orta vadeli karlarında 2020'deki koronavirüs pandemisinden bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş yaşanacağını gösteriyor.

Ancak yılın tamamı için görünüm daha olumlu. Rapor açıklayan şirketlerin yaklaşık %30'unu oluşturan 153 firma, kâr tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu iyimserlikte, Washington'un Japonya'dan ithal edilen otomobiller ve diğer ürünlerdeki gümrük tarifelerini düşürme kararı etkili oldu.