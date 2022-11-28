Japonya'da Başbakan Fumio Kishida liderliğindeki hükümete destek, geçen yıl göreve gelinmesinden bu yana görülen en düşük seviye olan yüzde 33,1'e indi.

Kyodo News tarafından dün yayınlanan ankete göre, Kishida hükümetinin icraatlarına Ekim sonunda yüzde 37,6 olan destek, yüzde 33,1 olurken, hükümetin aldığı kararları onaylamayanların oranı göreve gelinen Ekim 2021'den bu yana ilk kez yüzde 50'yi aşarak yüzde 51,6 oldu.

Kishida'nın istifa etmesi gerekip gerekmediği yönündeki soruya katılımcıların yüzde 30,2'si "mümkün olan en kısa zamanda" yanıtını verdiler. Görev süresinin sonuna kadar beklemesi gerektiğini savunanların oranı yüzde 29,4 oldu. Kishida'nın iktidar partisi LDP'de görev süresi Eylül 2024'te sona erecek. İstifanın Mayıs 2023'te Hiroshima'da yapılacak G7 zirvesi sonrası gelmesi gerektiğini düşünenlerin oranı da yüzde 23,6 oldu.