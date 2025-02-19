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Japonya'da ihracat üst üste dördüncü ayda da arttı

Japonya'nın ihracatı, otomobil ve gemilere olan güçlü talebin etkisiyle Ocak ayında üst üste dördüncü ayda da arttı.

Oluşturma Tarihi 19 Şubat 2025 09:13

Son Güncelleme Tarihi 19 Şubat 2025 09:14

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verileri göre,ihracat Aralık ayındaki %2,8'lik artışın ardından Ocak ayında bir yıl öncesine göre %7,2 yükseldi. Ekonomistler, yılın ilk ayı için %7,9'luk bir artış öngörmüştü.

Söz konusu ayda ihracat 7 trilyon 863,7 milyar yen olurken, ithalat %16,7 artışla 10 trilyon 622,5 milyar yene yükseldi.

Böylece ticaret dengesi, Aralık ayındaki 132,5 milyar yenlik fazlanın ardından 2 trilyon 759 milyar yenlik bir açığa döndü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri nedeniyle Japonya'nın ticaret görünümüne ilişkin endişeler artıyor. Ekonomistler, otomobil tarifelerinin uygulanması halinde, otomobille ilgili sevkiyatların ülkenin ABD'ye yaptığı ihracatın büyük bir kısmını oluşturması nedeniyle önemli bir etki yaratacağını düşünüyor.

Ocak ayında, metal işleme makineleri ve otomobillere olan talep arttıkça ABD'ye yapılan sevkiyatlar yıllık bazda %8,1 arttı. Bu arada, çip üretim makineleri ve elektronik parçalara olan talebin azalması nedeniyle Çin'e yapılan ihracat %6,2 düştü.

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