Japonya'da tüketici enflasyonu geriledi

Japonya'da yıllık enflasyon Kasım ayında Ekim ayında kaydedilen %3,3'ten %2,8'e gerileyerek Temmuz 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Taze gıda hariç Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %2,5'e geriledi. Bir önceki ay bu rakam %2,9 seviyesindeydi. Ekonomistler de taze gıda hariç yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olmasını bekliyorlardı.

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeks Kasım'da %3,8 ile Ekim ayındaki %4,0'a göre hafif bir yavaşlama gösterdi.