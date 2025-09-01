Japonya'nın imalat aktivitesi daraldı

CANLI BORSA
Japonya'nın imalat aktivitesi azalan ihracat siparişleri nedeniyle daraldı.

Oluşturma Tarihi 01 Eylül 2025 08:56

S&P Global anketine göre Japonya'nın fabrika aktivitesi, yurt dışı siparişlerdeki düşüşün etkisiyle Ağustos ayında daraldı ve ABD tarifelerinin imalat sektörünü sıkıştırmaya başladığını gösterdi.

İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 49,7 olarak gerçekleşerek iki ay üst üste 50,0 eşiğinin altında kaldı.

Temmuz ayındaki 48,9 seviyesinden hafif bir iyileşme gösterse de, yeni ihracat siparişlerindeki düşüş yaklaşık bir buçuk yılın en hızlısı oldu ve Mart 2024'ten bu yana en keskin daralmayı yaşadı.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Annabel Fiddes, Çin, Avrupa ve ABD gibi kilit pazarlardan gelen zayıf talebin bu düşüşte etkili olduğunu belirtti. Temmuz ayında Japonya'nın ihracatı, ABD'ye yapılan otomobil ihracatındaki düşüşün etkisiyle dört yılı aşkın süredir en büyük gerilemeyi kaydetmişti.

Anket, fabrika üretimindeki daralma hızının yavaşlamasına rağmen, genel endeksin iyileşmesine katkıda bulunsa da, yeni siparişlerin Temmuz ayındaki aynı hızla düşmeye devam ettiğini gösterdi. İstihdam ise dokuzuncu ay üst üste personel alımıyla olumlu bir nokta oldu; ancak, firmaların iş güveni, müşteri talebi, yaşlanan nüfus ve ABD tarifelerine ilişkin endişeler nedeniyle son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Girdi maliyeti enflasyonu temmuz ayındaki dört buçuk yılın en düşük seviyesinden hafifçe yükselirken, satış fiyatları dört yılı aşkın süredir en yavaş hızda arttı; bazı firmalar yoğun piyasa rekabetini ve indirim taleplerini gerekçe gösterdi.

