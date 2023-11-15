Japonya'nın sanayi üretimi arttı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı(METI) verilerine göre, sanayi üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre mevsimsel düzeltilmiş verilerle yüzde 0,2 artıştan yüzde 0,5 artışa yükseltildi.

Aynı ayda geçen yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında öncü verilerde yüzde 4,6 olan düşüş oranı yüzde 4,4'e revize edildi.

Nakliyeler aylık yüzde 0,4 artıştan yüzde 0,6 artışa, yıllık yüzde 2,5 düşüşten yüzde 2,3 düşüşe doğru yeniden belirlendi.

Stoklarda nihai verilerle aylık yüzde 1,3 düşüş olurken, yıllık yüzde 0,2 artış yaşandı. Öncü veriler aylık yüzde 1,1 düşüş, yıllık yüzde 0,2 artış yönündeydi.

Mevsimsel düzeltilmiş verilerle kapasite kullanım Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 azaldı.