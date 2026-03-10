CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi J.P. Morgan: İran gerilimi büyürse S&P 500’de yüzde 10 düşüş yaşanabilir

J.P. Morgan: İran gerilimi büyürse S&P 500’de yüzde 10 düşüş yaşanabilir

J.P. Morgan, İran’la yaşanan çatışmanın derinleşmesi halinde petrol fiyatlarının uzun süre 100 doların üzerinde kalabileceğini ve bunun S&P 500 endeksinde yüzde 10’a varan düşüşe yol açabileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 10 Mart 2026 08:52

J.P. Morgan Chase'in hisse senedi stratejisti Andrew Tyler, İran'daki savaşın küresel piyasalarda önemli dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi. Tyler, çatışmanın sürmesi durumunda petrol fiyatlarının uzun süre 100 doların üzerinde kalma ihtimali bulunduğunu ifade etti.

Enerji arzına ilişkin risklerin artmasının piyasalarda satış baskısını güçlendirebileceğini belirten Tyler, bu gelişmelerin S&P 500 endeksinde yaklaşık yüzde 10'luk bir gerilemeye yol açabileceğini dile getirdi.

PİYASA POZİSYONLARI NÖTR SEVİYEDE

Tyler, yatırımcıların bu olası gelişmeye tam olarak hazırlıklı görünmediğini de vurguladı. Piyasadaki pozisyonların büyük ölçüde nötr seviyede bulunduğunu aktaran Tyler, enerji hisselerinin ise kısa süre önce çatışmanın yatışacağı beklentisiyle satıldığını ifade etti.

GERİLİM AZALIRSA RİSKLER DE DÜŞEBİLİR

Öte yandan Tyler, çatışmanın kısa sürede sona ermesi halinde risklerin hızlı şekilde azalabileceğini de belirtti. Gerilimin düşmesine yönelik net bir yol ortaya çıkması durumunda bu taktiksel değerlendirmenin geçerliliğini yitireceğini söyleyen Tyler, makroekonomik temellerin riskli varlıkları desteklemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 09 Mart 2026 10:04
Asya borsaları haftaya düşüşlerle başladı Asya borsaları haftaya düşüşlerle başladı 09 Mart 2026 10:00
Suudi Aramco, spot petrol ihalesi düzenledi Suudi Aramco, spot petrol ihalesi düzenledi 09 Mart 2026 09:58
Japonya petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor Japonya petrol rezervlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor 09 Mart 2026 09:51
Bahreyn’in ulusal enerji şirketi BAPCO mücbir sebep ilan etti Bahreyn'in ulusal enerji şirketi BAPCO mücbir sebep ilan etti 09 Mart 2026 09:48
IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir IMF Başkanı Georgieva: Orta Doğu krizi küresel enflasyonu tırmandırabilir 09 Mart 2026 09:22
Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor Petrol fiyatlarındaki artış ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sarsıyor 09 Mart 2026 09:19
Piyasalar haftaya negatif başladı Piyasalar haftaya negatif başladı 09 Mart 2026 09:14
G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak G-7, acil petrol rezervlerini piyasaya açacak 09 Mart 2026 08:48
Soya yağı ve buğday fiyatları yükselişte! Arz endişeleri ve enerji maliyetleri etkili Soya yağı ve buğday fiyatları yükselişte! Arz endişeleri ve enerji maliyetleri etkili 09 Mart 2026 08:45
Bitcoin 2026’da yüzde 23’ü aşan düşüş yaşadı Bitcoin 2026’da yüzde 23’ü aşan düşüş yaşadı 09 Mart 2026 08:31
ABD’den Körfez için 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı hamlesi ABD’den Körfez için 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı hamlesi 09 Mart 2026 08:05
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.702,0000 Değişim 284,59 Son veri saati:
Düşük 12433,04 Yüksek 12717,63
Açılış
44,0961 Değişim 0,0648 Son veri saati:
Düşük 44,0265 Yüksek 44,0913
Açılış
51,3259 Değişim 0,1814 Son veri saati:
Düşük 51,2126 Yüksek 51,394
Açılış
7.323,8760 Değişim 96,447 Son veri saati:
Düşük 7253,904 Yüksek 7350,351
Açılış
126,0653 Değişim 4,8460 Son veri saati:
Düşük 122,7541 Yüksek 127,6001
Açılış
BİST En Aktif Hisseler