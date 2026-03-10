J.P. Morgan: İran gerilimi büyürse S&P 500’de yüzde 10 düşüş yaşanabilir

J.P. Morgan Chase'in hisse senedi stratejisti Andrew Tyler, İran'daki savaşın küresel piyasalarda önemli dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi. Tyler, çatışmanın sürmesi durumunda petrol fiyatlarının uzun süre 100 doların üzerinde kalma ihtimali bulunduğunu ifade etti.

Enerji arzına ilişkin risklerin artmasının piyasalarda satış baskısını güçlendirebileceğini belirten Tyler, bu gelişmelerin S&P 500 endeksinde yaklaşık yüzde 10'luk bir gerilemeye yol açabileceğini dile getirdi.

PİYASA POZİSYONLARI NÖTR SEVİYEDE

Tyler, yatırımcıların bu olası gelişmeye tam olarak hazırlıklı görünmediğini de vurguladı. Piyasadaki pozisyonların büyük ölçüde nötr seviyede bulunduğunu aktaran Tyler, enerji hisselerinin ise kısa süre önce çatışmanın yatışacağı beklentisiyle satıldığını ifade etti.

GERİLİM AZALIRSA RİSKLER DE DÜŞEBİLİR

Öte yandan Tyler, çatışmanın kısa sürede sona ermesi halinde risklerin hızlı şekilde azalabileceğini de belirtti. Gerilimin düşmesine yönelik net bir yol ortaya çıkması durumunda bu taktiksel değerlendirmenin geçerliliğini yitireceğini söyleyen Tyler, makroekonomik temellerin riskli varlıkları desteklemeyi sürdürdüğünü kaydetti.