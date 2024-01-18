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JPMorgan CEO'su: ABD ekonomisi konusunda temkinli olmaya devam edeceğim

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, finansal ve jeopolitik risklerin bir araya gelmesi nedeniyle önümüzdeki iki yıl boyunca ABD ekonomisi konusunda temkinli olmaya devam ettiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 18 Ocak 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 18 Ocak 2024 08:51

Dünya Ekonomik Forumu'nda CNBC'ye konuşan JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon "2024 ve 25'te bizi etkileyecek çok güçlü güçler var. Ukrayna, İsrail [ve] Kızıldeniz'deki terörist faaliyetler, niceliksel sıkılaştırma, ki bunun nasıl işlediğini tam olarak anlayıp anlamadığımızı hala sorguluyorum" dedi.

Dimon'a göre son aylardaki nispeten canlı borsa, yatırımcıları önümüzdeki potansiyel riskler konusunda uyuttu.

Dimon, "Bence her şeyin yolunda olduğunu varsaymak bir hata. Borsalar yükseldiğinde, hepimizin harika olduğunu hissettiğimiz küçük bir ilaç gibi. Ama unutmayın, çok fazla mali parasal teşvik aldık, bu yüzden ben biraz daha temkinli davranıyorum" diye konuştu.

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