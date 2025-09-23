JPMorgan CEO'su Dimon'dan gümrük vergileri için enflasyon uyarısı

CANLI BORSA
JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, gümrük vergileri için enflasyon uyarısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 23 Eylül 2025 09:08

Son Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2025 09:09

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, gümrük vergilerinin ABD ekonomisi üzerinde mütevazı enflasyonist etkiler yaratabileceği ve genel baskıyı artırabileceği konusunda uyardı. Dimon, bu etkilerin bir kerelik bir şok yerine zamanla kademeli olarak hissedileceğini belirtti.

Ticaret politikasının daha geniş kapsamlı sonuçlarına değinen Dimon, gümrük vergilerinin etkisinin tek seferlik bir fiyat şokuyla sınırlı kalmayacağını vurguladı. Maliyetlerin aşamalı olarak yansıyacağını savunan Dimon, "Bazı insanlar [gümrük vergilerinin] sadece bir kerelik bir etki olduğunu söylüyor, ancak gerçekte parçalar halinde, hepsi birden gelmeyecek. Eğer hemen gelseydi, hızlı bir yükseliş ve ardından düşüş görürdünüz" ifadelerini kullandı.

Dimon ayrıca, gümrük vergilerinin tek başına ekonomiyi resesyona sokmayacağını ancak olumsuz risklere katkıda bulunduğunu belirtti.

Dimon, bu durumu "Diğer her şey eşit olduğunda, biraz resesyonisttir, ancak gerçekten de devenin sırtındaki bir saman çöpünden ibaret" sözleriyle açıkladı.

