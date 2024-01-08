JPMorgan'dan ABD ekonomisine uyarı

JPMorgan, 2024 görünümünde, asırlık metaforun Amerika'nın borç durumuna kolayca uygulanabileceğini söyledi. Bu, ekonomistleri yıllardır endişelendiren bir konu ve hükümet rekor miktarlarda borçlanmaya devam ettikçe bir şeylerin değişmesi için yapılan çağrılar daha da arttı.

Ulusal borç bu ay 34 trilyon $'a ulaşarak, kanun koyucuların temerrüde düşmemek için geçen yıl ABD'nin borç tavanını kaldırmasının bir sonucu oldu. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre borç tablosu önümüzdeki yıllarda daha da kötüleşecek ve 2030'lu yılların başında ABD'nin yetkilendirme harcamaları, zorunlu harcamalar ve borç için yapılan net faiz ödemelerinin hükümetin toplam gelirini aşacağı tahmin ediliyor.

JPMorgan stratejisti Michael Cembalest, "ABD için sorun başlangıç noktası; her mali teşvik turu ABD'yi borcun sürdürülemezliğine bir adım daha yaklaştırıyor. Ancak, yatırımcılar için sınırlı sonuçları olan ABD hükümetinin mali durumunun kötüleşmesine alışkınız ve bir gün bu durum değişebilir (kaynayan kurbağa benzetmesi)" dedi.

Cembalest, piyasalardan ve derecelendirme kuruluşlarından gelen baskının hükümeti, yeni servet vergileri gibi vergilendirme ve hak sahipliği programlarında "önemli değişiklikler" yapmaya zorlayacağını öngördü.