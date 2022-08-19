Gelecek dönem için faiz artırımlarının hızının ve faizin nereye kadar yükseleceğini konusunun belirsizlik olduğunu ve konunun hala tartışıldığını belirtti.

"ENFLASYON ORANININ AŞAĞI GELDİĞİNE İKNA OLMAMIZ GEREKLİ"

Faiz artırımlarının nerede sona ereceğini bilmek için George, enflasyon oranının aşağı gelmekte olduğuna tamamen ikna olunması gerektiğini bildirdi.

George, Eylül ayında yapılacak FOMC toplantısında 75 baz puanlık bir artırıma destek verip vermeyeceği konusunda ise herhangi bir yorum yapmadı.

"ENERJİ FİYATLARI AŞAĞI GELDİ AMA MAL VE HİZMET FİYATLARI ARTIYOR"

Enflasyonda Temmuz ayında görülen düşüşün iyi bir haber olduğunu belirten George, ancak bu düşüşün enflasyon probleminin çözüldüğü anlamına gelmediğini vurguladı. Temmuz ayında düşüşün büyük kısmının enerji maliyetleri ile ilişkili olduğuna dikkat çeken George, genel olarak mal ve hizmet fiyatlarının artmaya devam ettiğini belirtti.