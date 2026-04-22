Kazakistan'da Bölgesel Çevre Zirvesi düzenleniyor

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliğinde düzenlenen Bölgesel Çevre Zirvesi başladı. BM ile işbirliğinde yeni bir diyalog platformu niteliği taşıyan Bölgesel Çevre Zirvesi, Orta Asya’nın sürdürülebilir kalkınmasına yönelik ortak bir vizyon geliştirmeyi ve iklim ile çevresel zorluklara karşı ortak çözümler üretmeyi amaçlıyor.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Nisan 2026 15:38

Astana'da Expo Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılış oturumuna Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yanı sıra Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili katıldı.

Tokayev, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, çevre sorunlarının yalnızca iklimle sınırlı olmadığını belirterek "Ekoloji, insanlığın varoluşunun temelidir." dedi.

Küresel düzeyde artan belirsizlikler yaşandığını ve bu bağlamda BM'nin diyalog için vazgeçilmez bir platform olmaya devam ettiğini vurgulayan Tokayev, "BM Şartı bir menü değildir. Bütüncül şekilde uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tokayev, Orta Asya ülkelerinin su kıtlığı, çölleşme, buzulların erimesi, hava kirliliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi ortak çevresel sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bunların bölge için başlıca tehditler arasında yer aldığını söyledi.

Kazakistan'ın çevre politikalarına da değinen Tokayev, ülkenin yenilenebilir enerjiye geçiş, su kaynaklarının etkin yönetimi ve bozulmuş arazilerin rehabilitasyonu gibi alanlarda çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Tokayev, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 15'in üzerine çıkarmayı ve büyük enerji tesislerinden kaynaklanan emisyonları yaklaşık yüzde 35 azaltmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ayrıca Aral Gölü'nün çevresel felaketin sembolü olduğunu hatırlatan Tokayev, Kazakistan'ın Kuzey Aral'ın yüzde 36'sını yeniden canlandırdığını ifade etti.

Tokayev, aynı zamanda Hazar Denizi'nin de korunmasının önemine değindi ve bu alanda uluslararası işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

BM ile işbirliğinde yeni bir diyalog platformu niteliği taşıyan Bölgesel Çevre Zirvesi, Orta Asya'nın sürdürülebilir kalkınmasına yönelik ortak bir vizyon geliştirmeyi ve iklim ile çevresel zorluklara karşı ortak çözümler üretmeyi amaçlıyor.

BM başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş ve ülkeden bürokrat ve uzmanların yer aldığı zirve, 24 Nisan'da sona erecek.

