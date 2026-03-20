Kremlin'den dikkat çeken açıklama: AB, enerji konusunda kendi ayağına sıkıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) ithalatının durdurulmasına yönelik girişimiyle "kendi ayağına sıktığını" belirterek, Rusya'nın yeni pazarlar bulabileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2026 14:55

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın enerji konusunda kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğine işaret eden Peskov, "Eğer alternatif pazarlar, doğal gaz, LNG, petrol ve petrol ürünleri açısından daha cazip olursa o zaman elbette tüm dikkat bu pazarlara yönelecektir." dedi.

Peskov, AB'nin Rus LNG'sinin ithalatına yönelik durdurma girişimlerini değerlendirerek, "Avrupalılar, yine kendi ayaklarına, hatta kendi seçmenlerinin ayaklarına sıkıyorlar. Artık Avrupa'daki seçmenlerin bu kişilere oy vermeye devam etmeyeceği açıkça ortadadır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna konusundaki gelişmelere ilişkin de Peskov, yarın ABD ile Ukrayna arasında yapılması planlanan müzakerelerde Rusya'nın yer almayacağını kaydetti.

AB, 2026 sonuna kadar Rusya'dan LNG ithalatını ve 30 Eylül 2027 tarihine kadar da boru hattı yoluyla doğal gaz ithalatını durdurmayı planlıyor.

Altýn Fiyatlarý
