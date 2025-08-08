CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Küresel gıda fiyatları yükseldi

Küresel gıda fiyatları yükseldi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının temmuzda uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 1,6 yükseldiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 08 Ağustos 2025 12:45

Son Güncelleme Tarihi 08 Ağustos 2025 12:58

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi temmuz ayı sonuçlarını yayımladı.

Buna göre endeks, temmuzda önceki aydaki seviyesine göre yüzde 1,5 artarak 130,1 puan oldu.

Bu artışta uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu. Geçen ayki artışa rağmen endeks, rekor fiyatların görüldüğü Mart 2022'deki seviyenin yüzde 18,8 altında ancak 2024'teki seviyeden yüzde 7,6 daha yüksek.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 7,1 ile keskin şekilde artarak 166,8 puanla son üç yılın zirvesine çıktı.

Palm, soya ve ayçiçek yağlarının fiyatları bu artışta etkili olurken palm yağı fiyatları, güçlü küresel talep ve artan rekabet gücüyle yükseldi. Ayçiçek yağı fiyatları da Karadeniz Bölgesi'ndeki ihracat arzının daralmasıyla arttı. Buna karşılık kolza yağı fiyatları, Avrupa'da yeni mahsul arzı oluşmaması nedeniyle düştü.

Et Fiyat Endeksi de temmuzda yüzde 1,2 yükselerek 127,3 puanla yeni rekor seviyeye ulaştı. Özellikle Çin ve ABD'deki ithalat talebinin desteğiyle sığır ve koyun eti fiyatlarında yükseliş görüldü.

TEREYAĞI FİYATLARI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise söz konusu dönemde yüzde 0,1 düşüşle 155,3 puan oldu. Bu, Nisan 2024'ten beri kaydedilen ilk düşüş oldu.

Tereyağı ve süt tozu fiyatları özellikle Asya'dan gelen arz bolluğu ve ithalat talebinin zayıf olması nedeniyle geriledi ancak Asya ve Yakın Doğu pazarlarındaki güçlü talep ve Avrupa Birliği'ndeki ihracat arzının azalması nedeniyle uluslararası peynir fiyatları yükselmeye devam etti.

Tahıl Fiyat Endeksi, temmuzda önceki aya göre yüzde 0,8 azalarak 106,5 puan oldu. Buğday ve sorgum fiyatlarındaki düşüş, mısır ve arpa fiyatlarındaki artışları telafi etti. Kuzey yarım kürede taze mevsimlik buğday hasadı fiyatları aşağı yönlü baskı yarattı ancak Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde ilkbahar buğdayının olumsuz koşulları fiyatları bir miktar destekledi.

Şeker Fiyat Endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 düşüşle 103,3 puana geriledi ve böylece düşüş eğilimini üst üste beşinci aya taşıdı. Küresel üretimde 2025-2026 dönemi için özellikle Brezilya, Hindistan ve Tayland'da toparlanma beklentileri fiyatların üzerinde baskı yarattı ancak küresel şeker ithalatında toparlanma işaretleri düşüşü hafifletti.

İlginizi Çekebilir
Fed üyesi Daly: Önümüzdeki aylarda faiz oranlarının düşürülmesi gerekecek Fed üyesi Daly: Önümüzdeki aylarda faiz oranlarının düşürülmesi gerekecek 07 Ağustos 2025 09:08
Fed üyesi Cook: Zayıf istihdam verileri endişe verici Fed üyesi Cook: Zayıf istihdam verileri endişe verici 07 Ağustos 2025 09:06
Trump, Çin’e ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi Trump, Çin'e ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi 07 Ağustos 2025 09:03
Fed üyesi Collins: Belirsizliğin ekonomiyi nasıl etki ettiğini anlamak önemli Fed üyesi Collins: Belirsizliğin ekonomiyi nasıl etki ettiğini anlamak önemli 07 Ağustos 2025 09:01
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 13,08 trilyon rubleye geriledi Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 13,08 trilyon rubleye geriledi 06 Ağustos 2025 15:28
Emtia piyasası temmuzda yönünü aşağı kırdı Emtia piyasası temmuzda yönünü aşağı kırdı 06 Ağustos 2025 11:41
Brent petrol 67,89 dolar Brent petrol 67,89 dolar 06 Ağustos 2025 09:46
ABD’de hanehalkı borç seviyesi yükselmeye devam ediyor ABD'de hanehalkı borç seviyesi yükselmeye devam ediyor 06 Ağustos 2025 09:08
Kanada ve Meksika, ABD tarifelerine karşı işbirliği yapacak Kanada ve Meksika, ABD tarifelerine karşı işbirliği yapacak 06 Ağustos 2025 09:05
Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda 69,36 oldu Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda 69,36 oldu 05 Ağustos 2025 15:39
Brent petrolde faiz indirimi beklentisi yaşanıyor Brent petrolde faiz indirimi beklentisi yaşanıyor 05 Ağustos 2025 10:18
Fed üyesi Daly: Faiz indirimi için zaman yaklaştı Fed üyesi Daly: Faiz indirimi için zaman yaklaştı 05 Ağustos 2025 09:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler