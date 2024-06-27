Küresel karbon giderme pazarı 100 milyar dolara ulaşabilir

Yönetim danışmanlığı şirketi Oliver Wyman tarafından yayınlanan bir rapora göre, karbondioksit (CO2) ortadan kaldırma (yakalama ve depolama) kredilerine yönelik küresel pazar, büyümesinin önündeki engellerin kaldırılması halinde geçen yıl 2,7 milyar dolar iken 2030-2035 yılları arasında yılda 100 milyar dolara ulaşabilir.

Oliver Wyman, City of London Corporation ve Birleşik Krallık Karbon Piyasaları Forumu tarafından hazırlanan rapora göre, teknoloji ve finans, kimya ve havacılık gibi çok çeşitli sektörlerden kredilere olan talep artmaya başladı, ancak bu talep henüz uzmanların ihtiyaç duyulduğunu söylediği ölçekte projeleri teşvik edecek kadar büyük değil.

Raporda, CO2 ortadan kaldırmanın toplam satışının 2023'te 2,7 milyar dolar olarak tahmin edildiği, ancak 2030-35'e kadar yılda 100 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtildi.

Pazarın büyümesinin önündeki engeller arasında CO2 giderim kredilerine ilişkin evrensel olarak kabul edilmiş standartların bulunmaması ve giderimlerin iklim hedeflerinin karşılanmasına yardımcı olmak için nasıl kullanılabileceğine ilişkin rehberlik eksikliği yer almaktadır.

Raporda, 2020-2023 yılları arasındaki mevcut büyüme oranlarına göre, pazarın 2030-2035 yılları arasında yılda 10 milyar dolara ulaşmasının beklendiği belirtildi.

İngiltere'de piyasayı büyütmek için hükümetin emisyon ticareti sistemine uzaklaştırmaları da dahil etmesi, piyasayı destekleyecek bir mali çerçeve belirlemesi ve şirketlerin net sıfır stratejilerinde uzaklaştırmaların kullanılmasını desteklemesi gerektiği belirtildi.

Rapora göre, küresel olarak bugüne kadar karbondioksit giderme projelerine 32 milyar dolar yatırım yapılmış olup, bunun 21 milyar doları atmosferden CO2 emen doğrudan hava yakalama (DAC) projeleri gibi mühendislik çözümlerine, 11 milyar doları ise ağaç dikme gibi doğaya dayalı çözümlere yapılmıştır.

Karbon giderimlerinin kullanımını eleştirenler, bunların kullanımına çok fazla odaklanmanın şirketleri emisyonlarını mümkün olduğunca azaltmaktan caydırabileceği konusunda uyarıyor.