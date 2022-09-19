Enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri, küresel çapta risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

Bu kapsamda, bu hafta kararlarını açıklayacak olan ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) toplantıları öncesinde piyasalarda oynaklığın sürmesi bekleniyor. İsveç, İsviçre, Norveç, Tayvan, Mısır, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya gibi ülkelerin de faiz kararlarını açıklayacağı yeni haftada, yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısında olacak.

Geçen hafta ABD'nin beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından, Fed'in federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlanmaya başlamıştı. Faizlerde en az 75 baz puanlık artışa ise kesin gözüyle bakılıyor.

Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 80 ve yüzde 20 düzeyinde bulunuyor. Bankanın daha önce 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi daha olası görülen gelecek ayki toplantısı için ise 50 baz puana yüzde 31,1 ve 75 baz puana yüzde 56,6 ihtimal veriliyor.

Öte yandan geçen hafta cuma günü Amerikan kargo devlerinden FedEx, ekonominin önemli ölçüde kötüleştiğini belirterek, mali tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Bu gelişmenin ardından FedEx'in hisseleri yüzde 20'nin üzerinde değer kaybederken, New York borsasında da satıcılı seyir sürdü ve cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,45, Nasdaq endeksi yüzde 0,90 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Endekslerin geçen haftaki ortalama kaybı ise yüzde 4,8 oldu.

Dolar endeksi geçen hafta yüzde 0,6 artışla 109,6'dan kapanmasının ardından bugün 109,9'a yükselirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,45'te dengelendi. ABD'nin endeks vadeli kontratları, yeni haftaya da satıcılı başladı.

Avrupa tarafında, süregelen enerji krizine tarımsal üretimde belirgin düşüşe neden olabilecek gübre tedariki problemleri de eklendi. Avrupa Birliği (AB) yaptırımları nedeniyle bu krize cevap veremediğini belirten Rusya, Birleşmiş Milletler'e 300 bin tonluk gübrenin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Cuma günü açıklanan nihai verilere göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yıllık enflasyon yüzde 9,1'le rekor seviyede kalmaya devam etti. Bu gelişmelerle cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,66, Franca'da CAC 40 endeksi yüzde 1,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti. Endeksler, geçen hafta genelinde ise ortalama yüzde 2,2 düşüş kaydetti. Avro/dolar paritesi haftaya yüzde 0,2'lik azalışla 0,9990'dan başlarken, endeks vadeli kontratlar da yeni günde satıcılı seyrediyor.

Asya genelinde, Çin'de salgın tedbirleri ile kapanan bazı kentler bugün yeniden açılırken, Çin Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 12 milyar yuan likidite enjekte etti. Banka ayrıca, 14 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2,25'ten yüzde 2,15'e düşürdü. Çin'de talebin artacağı beklentileri ile Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,2'lik artışla 90,8 dolara çıktı.

Bugün Japonya'da ise resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, Japon yeni dolar karşısında gerilemeye devam etti. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 geriledi.

Yurt içinde ise geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel çapta azalan risk iştahının etkisiyle satıcılı bir seyir izledi ve haftalık bazda yüzde 4,09 değer kaybederek 3.377,33 puandan kapandı. Dolar/TL paritesi geçen hafta yüzde 0,1'lik artışla 18,2555'ten tamamlamasının ardından, bugün bankalararası piyasada 18,2740'tan işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerini besleyen gelişmelerin mevcudiyetini koruduğunu belirterek, böyle bir ortamda yatırımcı fiyatlamalarında merkez bankalarının aksiyonlarının belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Bu hafta Fed ve BoE'nin faiz artırımlarına devam etmesinin beklendiğini, BoJ'un ise ultra gevşek para politikasını korumasına karşın zayıf yen karşısında sözle yönlendirmesini sertleştirebileceğini ve ek tedbirler açıklayabileceğini aktaran analistler, "şahin" para politikaları ortamında piyasalarda oynaklığın sürebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve Japonya'nın yanı sıra İngiltere'de de piyasaların kapalı olduğunu anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.280 puanın destek, 3.440 ve 3.500 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu