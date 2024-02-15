Los Angeles limanında ticaret artışı sürüyor

ABD'nin Çin ile en fazla deniz ticareti gerçekleştirdiği deniz taşımacılığı noktası olan Los Angeles limanından yapılan ticaret Ocak ayında üst üste altıncı ayda da yükseldi ve en iyi başlangıç yapılan ikinci yıl olarak kayıtlara geçti.

Los Angeles Limanı İcra Direktörü Gene Seroka, Ocak ayında limandan yapılan taşınanın yıllık yüzde 18,0 artışla 855 bin 652 TEU'ya ulaştığını belirtti.

Seroka, "Güçlü başlangıcımıza iki faktör yön veriyo; Öncelikle, kargo sahipleri Çin Yeni Yılı tatili öncesinde stoklarını yeniliyor ve mallarını hızlı bir şekilde taşıyor. İkincisi, tüketici harcamaları ve çoğunlukla güçlü ekonomik veriler Amerikan ekonomisini hızlandırmaya devam ediyor." dedi.

Ocak ayında ithalat yüklemeleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 441 bin 763 TEU olurken, ihracat yüklemeleri yüzde 23 artışla 126 bin 554 TEU olarak gerçekleşti. Boş konteynerler ise geçen yıla göre yüzde 14 artışla 287 bin 336 TEU'ya ulaştı.