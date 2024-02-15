CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Los Angeles limanında ticaret artışı sürüyor

Los Angeles limanında ticaret artışı sürüyor

ABD'nin Çin ile en fazla deniz ticareti gerçekleştirdiği deniz taşımacılığı noktası olan Los Angeles limanında ticaret üst üste 6 aydır artıyor.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 09:23

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 09:23

ABD'nin Çin ile en fazla deniz ticareti gerçekleştirdiği deniz taşımacılığı noktası olan Los Angeles limanından yapılan ticaret Ocak ayında üst üste altıncı ayda da yükseldi ve en iyi başlangıç yapılan ikinci yıl olarak kayıtlara geçti.

Los Angeles Limanı İcra Direktörü Gene Seroka, Ocak ayında limandan yapılan taşınanın yıllık yüzde 18,0 artışla 855 bin 652 TEU'ya ulaştığını belirtti.

Seroka, "Güçlü başlangıcımıza iki faktör yön veriyo; Öncelikle, kargo sahipleri Çin Yeni Yılı tatili öncesinde stoklarını yeniliyor ve mallarını hızlı bir şekilde taşıyor. İkincisi, tüketici harcamaları ve çoğunlukla güçlü ekonomik veriler Amerikan ekonomisini hızlandırmaya devam ediyor." dedi.

Ocak ayında ithalat yüklemeleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 441 bin 763 TEU olurken, ihracat yüklemeleri yüzde 23 artışla 126 bin 554 TEU olarak gerçekleşti. Boş konteynerler ise geçen yıla göre yüzde 14 artışla 287 bin 336 TEU'ya ulaştı.

İlginizi Çekebilir
Bitcoin’in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı 14 Şubat 2024 16:42
Avro Bölgesi geçen yıla kıyasla büyümedi Avro Bölgesi geçen yıla kıyasla büyümedi 14 Şubat 2024 15:34
Bitcoin 50 bin doları aştı! BTC yükselişini sürdürecek mi? Kripto paranın imdadına spot Bitcoin ETF’leri yetişti Bitcoin 50 bin doları aştı! BTC yükselişini sürdürecek mi? Kripto paranın imdadına spot Bitcoin ETF'leri yetişti 14 Şubat 2024 12:28
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi 14 Şubat 2024 15:24
TL depo alım ihalesinde teklif miktarı belli oldu TL depo alım ihalesinde teklif miktarı belli oldu 14 Şubat 2024 12:17
Sterlin, ABD doları ve euro karşısında zayıfladı Sterlin, ABD doları ve euro karşısında zayıfladı 14 Şubat 2024 11:37
Boeing en az 45 uçaklık bir sipariş aldı Boeing en az 45 uçaklık bir sipariş aldı 14 Şubat 2024 11:35
Altının gramı 1968 liradan işlem görüyor Altının gramı 1968 liradan işlem görüyor 14 Şubat 2024 11:08
Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 12 trilyon TL’yi aştı Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 12 trilyon TL’yi aştı 14 Şubat 2024 10:44
İngiltere’de enflasyon beklentilerin altında kaldı İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında kaldı 14 Şubat 2024 10:38
ABD enflasyon verisi Brent petrolün fiyatını düşürdü ABD enflasyon verisi Brent petrolün fiyatını düşürdü 14 Şubat 2024 10:33
ECB üyesi Lane: Faiz indiriminde zamanlama verilere bağlı ECB üyesi Lane: Faiz indiriminde zamanlama verilere bağlı 14 Şubat 2024 09:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,22
%0,1222
ALTIN
1.000,32
%0,0324
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,39
%-0,0606
EURO
1.015,33
%1,5326
ALTIN
1.066,34
%6,6344
DOLAR
1.022,88
%2,2882
BORSA
1.053,64
%5,364
EURO
1.075,54
%7,5541
ALTIN
1.076,76
%7,6762
DOLAR
1.135,93
%13,5931
BORSA
1.080,20
%8,0196
EURO
1.817,09
%81,7094
ALTIN
1.649,83
%64,9826
DOLAR
2.013,63
%101,3628
BORSA
1.669,20
%66,9196
EURO
BİST En Aktif Hisseler