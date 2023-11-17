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Malezya ekonomisi beklentilere paralel büyüdü

Malezya ekonomisi 2023 yılının üçüncü çeyrek döneminde güçlü iç talep ve hizmetler sektörüne gelen destekle beklentilere paralel büyüme gösterdi.

Oluşturma Tarihi 17 Kasım 2023 08:30

Son Güncelleme Tarihi 17 Kasım 2023 08:30

Malezya Merkez Bankası(BNM) tarafından açıklanan verilere göre, Ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre nihai rakamlarla yüzde 3,3 büyüdü. Piyasalarda beklenti de GSYH artış hızının yüzde 3,3 olacağı yönündeydi.

Veriler, GSYH'nin yaklaşık yüzde 58'ini oluşturan hizmet sektöründe büyümenin 5,0 olduğunu gösterdi. İnşaat sektörü de yüzde 7,2 artışla büyümenin bir diğer itici gücü oldu.

BNM, 2024 yılında ekonomik büyümenin yüzde 4-5 aralığında olmasını bekliyor; ancak görünümün dış ve iç risklere bağlı olduğuna dikkat çekiyor.

Gelir seviyeleri iyileştikçe ve iş piyasası güçlendikçe hane halkı harcamalarının büyümenin çıpası olmaya devam etmesi bekleniyor.

BNM, enflasyonun önümüzdeki yıl ortalama yüzde 2,1 ile yüzde 3,6 arasında olacağını öngörüyor.

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