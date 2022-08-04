Merkez Bankası Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,37 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 79,6'ya yükseldiğini açıklamasının ardından TCMB'nin Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.

TÜFE ENERJİ GRUBUNDA GERİLEDİ

Rapora göre, temmuz ayında tüketici yıllık enflasyonu enerji grubunda gerilerken, diğer gruplarda yükseldi. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından geldi. Bu dönemde uluslararası emtia fiyatlarının etkileriyle rafine petrol ve ana metal fiyatlarında gerileme gözlense de özellikle diğer enerji kalemlerinin etkisiyle üretici enflasyonundaki yükseliş sürdü.

Bu görünüm altında B ve C göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış aylık değişimi temmuzda bir önceki aya göre artışa işaret ederken, göstergelerin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etti.

Söz konusu gelişmelerle temmuzda önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna katkı temel malda 1,44 puan, hizmette 0,75 puan, alkol-tütün-altın grubunda 0,45 puan ve gıdada 0,32 puan artarken, enerjide 1,98 azaldı.

KİRADA AYLIK ARTIŞLAR HIZLANDI

Hizmet fiyatları temmuzda yüzde 3,20 artarken, grup yıllık enflasyonu 2,76 puan yükselişle yüzde 51,45 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon lokanta-otelde sınırlı bir miktar geriledi, diğer alt gruplarda ise yükseldi.

Ulaştırma hizmetlerinde fiyatların yüzde 5,01 artmasıyla alt grubun yıllık enflasyonu yüzde 90,71'e ulaştı. Lokanta-otel alt grubunda fiyat artışları yüzde 2,49 ile hız keserken, yıllık enflasyon yüzde 79,14 oldu. Kira alt grubunda ise temmuzda aylık artışlar yüzde 4,24 ile hızlandı. Diğer hizmetlerde genele yayılan fiyat artışları gözlenirken, haberleşme alt grubunda internet ücretleri öne çıktı.

Temel mal fiyatları temmuzda yüzde 3,67 artarken, grup yıllık enflasyonu 6,07 puan artışla yüzde 70,93'e yükseldi. Bu dönemde yıllık enflasyon tüm alt gruplarda artış kaydetti. Altın hariç dayanıklı mal fiyatları temmuzda ayında yüzde 3,85 artarken, bu gelişmede yüzde 5,44'le beyaz eşya ve yüzde 4,34'le otomobil fiyatları ana belirleyici oldu. Böylelikle bu alt grupta yıllık enflasyon yüzde 84,93'e ulaştı.

Diğer temel mallarda fiyat artışları ise grup geneline yayılmakla birlikte ilaç, evle ilgili temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri öne çıktı. Böylece grup aylık enflasyonu yüzde 4,47 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar mevsim normalinin aksine yüzde 1,74 artarken, yıllık enflasyon 5,10 puan yükselişle yüzde 31,45'e ulaştı.