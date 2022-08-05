Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu hedefe geri döndürmek için politika faiz oranlarını yüzde 4'ün üzerine yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Pittsburgh Ekonomi Kulübü'nde düzenlenen bir etkinlik sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Mester, Fed'in politika faizine atıfta bulunarak, "Uygun olduğu takdirde dördün biraz üzerine çıkılmasını tercih ederim" dedi.

Mester, "Bunun faizde duracağımız yer olarak mantıksız olmadığını düşünüyorum ve sonrasına bakacağız." şeklinde konuştu.