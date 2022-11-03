S&P'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu "Aa3" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü Katar'ın yüksek enerji fiyatlarının bir sonucu olarak gözlenen borç görünümündeki iyileşmenin etkisiyle "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.

Moody's'e göre, Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim kapasitesini genişletme planı ve hükümetin bu yıl FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptıktan sonra sermaye harcamalarını azaltma olasılığı, daha düşük enerji fiyatları nedeniyle, daha düşük geliri telafi etme potansiyeline sahip bulunuyor.