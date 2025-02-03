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Morgan Stanley: ABD gümrük vergileri Çin deflasyonunu derinleştirebilir

Morgan Stanley analistleri, ABD gümrük vergilerinin Çin deflasyonunu derinleştirebileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2025 09:17

Son Güncelleme Tarihi 03 Şubat 2025 09:17

Morgan Stanley analistleri, ABD'nin ihracat tarifelerini beklenenden daha hızlı bir şekilde uygulamaya koyması sonucunda Çin ekonomisinin bu yıl daha derin deflasyonist baskılarla boğuşmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Analistler, Pekin'in ekonomiyi yeniden canlandırmayı amaçlayan "kararlı" bir iç ekonomik teşvik uygulamaması halinde, yavaşlayan ihracat, emlak sektöründeki yenilenen zayıflık ve devam eden deflasyon nedeniyle büyümenin muhtemelen ikinci çeyrekten itibaren yumuşayacağını söyledi.

Baş Çin ekonomisti Robin Xing liderliğinde hazırlanan bir raporda analistler, "ABD gümrük vergileri beklediğimizden daha erken geldi ve Washington'un daha geniş ticaret hedefleri nedeniyle tırmanma riski yüksek olmaya devam ediyor. Pekin'den misilleme tarifeleri ve yurtiçi teşvik bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.

Analistler, Çin'in nominal GSYH büyümesinin - cari fiyatlarla ölçülen GSYİH - bu yıl yüzde 4'ün altına düşebileceğini söylediler.

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