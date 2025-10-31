Nvidia, Güney Kore ile yapay zeka alanında işbirliğine gidiyor

CANLI BORSA
ABD'li çip üreticisi Nvidia, Güney Kore hükümeti ve ülkenin önde gelen teknoloji firmalarıyla işbirliği yaparak ülkedeki yapay zeka altyapısını ve teknolojilerini güçlendirmeye yönelik projelere grafik işlemci üniteleri sağlayacağını bildirdi.

Plan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın görüşmesinin ardından, Seul yönetimi, Nvidia ve Güney Kore'nin önde gelen şirketleri Samsung Electronics, SK Hynix, Naver Cloud ve Hyundai Motor tarafından ortaklaşa duyuruldu.

Açıklamaya göre, bahsi geçen firmalar, Nvidia'nın gelişmiş Blackwell grafik işlemci üniteleriyle güçlendirilecek yapay zeka bilgi işlem merkezleri kurmak üzere hükümetle ortak girişimde yer alacak.

Nvidia, Güney Kore'nin yapay zeka odaklı bilgi işlem ve üretim kapasitesini desteklemek için bu ülkeye yaklaşık 260 bin grafik işlemci ünitesi tedarik edecek.

Bu kapsamda, hükümetin yapay zeka tabanlı bulut bilişim merkezi kurma projesinde 50 bin grafik işlemci ünitesi kullanılacak, merkezde büyük dil modellerinin eğitilmesine yönelik bir platform geliştirilecek.

Samsung ve SK Hynix de Nvidia'dan 50 bin grafik işlemci ünitesi alarak üretim süreçlerinde yapay zekayı geliştirmeyi ve ileri yarı iletken üretimini hızlandırmayı hedefliyor.

Hyundai Motor ile Nvidia, sürücüsüz araç teknolojileri ve robotik sistemler üzerine çalışacak, bu projeler Nvidia'nın gelişmiş Blackwell grafik işlemci üniteleriyle desteklenecek.

Grafik işlemci üniteleri, aynı anda çok sayıda işlemi gerçekleştirebilen yüksek performanslı yarı iletken çipler olarak yapay zeka modellerinin eğitimi ve işletilmesinde temel rol oynuyor.

