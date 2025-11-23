Nvidia'dan 'yapay zeka balonu' tartışmalarına yanıt

Teknoloji sektörüne mesafeli duruşuyla bilinen Warren Buffett'ın Alphabet (Google) yatırımı, şirketin hisselerini rekor seviyelere taşırken, yapay zeka alanında yaşanan hızlı yükselişin balon olup olmadığına dair tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Yapay zekanın yeni bir "dot-com" krizi yaratabileceğine dair endişelere rağmen, ABD merkezli çip devi Nvidia'nın son dönemdeki güçlü finansal performansı dikkat çekiyor.

Nvidia, beklentilerin ötesine geçerek hem gelirini hem de kârını yıllık bazda %60'ın üzerinde artırdığını duyurdu. Şirket, yılın son çeyreğinde yaklaşık 65 milyar dolarlık gelir hedefliyor.

"FARKLI BİR TABLO GÖRÜYORUZ"

Yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların bu güçlü büyümeyi desteklediğini vurgulayan Nvidia CEO'su Jensen Huang, "Yapay zeka balonu hakkında çok şey söylendi. Ancak biz farklı bir tabloya tanıklık ediyoruz" dedi.

Huang, Nvidia'nın veri işleme, bilimsel simülasyonlar ve mühendislik gibi alanlarda yapay zekaya dayalı olmayan yazılımların çalışmasında kritik rol üstlendiğini belirtti. Bu yazılımlar için gereken altyapının artık eski CPU'lar yerine Nvidia çiplerine kaydığını ekledi.

Nvidia CFO'su Colette Kress ise şirketin 3 ila 4 trilyon dolarlık devasa altyapı pazarını hedeflediğini ve müşteri talebinin beklentilerin üzerinde seyrettiğini söyledi.

BALON KORKUSU MI, YATIRIM FIRSATI MI?

Piyasalarda hala temkinli bir hava hakim olsa da, Nvidia hisseleri yılbaşından bu yana %29 yükseldi. Son iki yıldır gösterdiği olağanüstü büyüme, şirketi teknoloji sektörünün öncülerinden biri haline getirdi.

Uzmanlar, 2026'nın da Nvidia açısından güçlü geçeceğini öngörürken, balon endişelerini "alım fırsatı" olarak değerlendirenlerin sayısı artıyor.

HARCAMALAR SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?

Öte yandan, Nvidia'nın OpenAI ve Anthropic gibi henüz kârlı olmayan yapay zeka şirketlerine yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında, teknoloji devlerinin bu düzeyde harcamaları sürdürüp sürdüremeyeceği soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.