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Okina: BOJ'un politikayı normalleştirmesi ön koşulların sağlandığına dair bir his var

Japonya Merkez Bankası'nın eski yetkililerinden Yuri Okina, BOJ'un politikasını normalleştirmesi için ön koşulların sağlandığına dair bir hissin var olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 15 Mart 2024 08:42

Son Güncelleme Tarihi 15 Mart 2024 08:42

Japonya Merkez Bankası'nın eski yetkililerinden Yuri Okina, ücret müzakerelerinin ilk sonuçlarının güçlü gelmesinin ardından BOJ'un politika kurulunun Salı günü negatif faiz oranını sona erdirme fırsatını yakalayacağını savundu.

Japonya Araştırma Enstitüsü Başkanı olan Yuri Okina, "Şu ana kadar yapılan ücret görüşmelerinin güçlü sonuçları göz önüne alındığında, BOJ'un Mart ayında harekete geçme olasılığı olduğunu düşünüyorum. Şu anda politikanın normalleşmesi için ön koşulların sağlandığına dair bir his var" dedi.

Japonya'nın faiz dışı denge hedefine ulaşmaktan vazgeçmemesi gerektiğini ifade eden Okina, hükümetin vergi gelirleri ve harcamalarını düzgün bir şekilde yönetebilmesi halinde Japonya'nın 2025 mali yılında bu hedefe ulaşma ihtimalinin hala mevcut olduğunu söyledi. Kabine Ofisi de bu yılın başlarında yayınladığı orta-uzun vadeli görünüm raporuna göre, yüksek büyüme senaryosu altında hedefin ulaşılabilir olduğunu savunuyor.

Okina, "Akıllıca harcama yaparak orta ve uzun vadede güçlü bir ekonomi ve sağlam bir finansman inşa etmek önemlidir" dedi.

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