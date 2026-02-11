CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi OPEC'in günlük ham petrol üretimi ocakta 135 bin varil azaldı

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ocakta 135 bin varil azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ocak ayında önceki aya göre 135 bin varil azalarak 28 milyon 453 bin varile geriledi.

AA

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2026 16:18

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ocakta 135 bin varil azaldı. Ham petrol üretiminde en fazla artış Irak'ta görülürken, üretimin en çok düştüğü ülkeler Venezuela ve İran oldu

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en fazla artış Irak'ta görüldü. Ülkede günlük üretim 38 bin varil artışla 4 milyon 157 bin varile çıktı.

Üretimin en çok düştüğü ülkeler ise Venezuela ve İran oldu. Venezuela'da günlük üretim 87 bin varil azalarak 830 bin varile gerilerken, İran'da günlük üretim 81 bin varil düşüşle 3 milyon 129 bin varil oldu.

Böylece OPEC'in günlük ham petrol üretimi, ocakta önceki aya göre 135 bin varil azalarak 28 milyon 453 bin varile geriledi.

Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi aynı dönemde 439 bin varil azalarak 42 milyon 448 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, TALEP TAHMİNİNİ KORUDU

OPEC, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü değiştirmedi. Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 520 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin, bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 230 bin varil artışla 60 milyon 460 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 150 bin varil artışla 46 milyon 60 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl ise küresel talebin bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 340 bin varil artarak yaklaşık 107 milyon 860 bin varil olacağı öngörülüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Çin’de enflasyon yavaşladı: Üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyor Çin’de enflasyon yavaşladı: Üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyor 11 Şubat 2026 09:14
ABD, Venezuela’da petrol ve gaz üretimi için genel bir lisans yayımladı ABD, Venezuela’da petrol ve gaz üretimi için genel bir lisans yayımladı 11 Şubat 2026 09:11
Piyasalar ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı Piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı 11 Şubat 2026 09:07
ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti ABD, petrol fiyatı tahminini bu yıl için yükseltti 11 Şubat 2026 08:57
Almanlar tatilde harcamayı katladı: Ortalama bütçe 1.636 euroya yükseldi Almanlar tatilde harcamayı katladı: Ortalama bütçe 1.636 euroya yükseldi 11 Şubat 2026 08:55
ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin ile rekabet adil ve verimli olabilir ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin ile rekabet adil ve verimli olabilir 11 Şubat 2026 08:52
Blackstone, Anthropic yatırımını güçlendiriyor Blackstone, Anthropic yatırımını güçlendiriyor 11 Şubat 2026 08:41
ABD’de hanehalkı borcu yükseldi ABD'de hanehalkı borcu yükseldi 11 Şubat 2026 08:22
ABD ekonomisinde yüzde 5’in üzerinde büyüme beklentisi ABD ekonomisinde yüzde 5’in üzerinde büyüme beklentisi 11 Şubat 2026 08:21
Avrupa Parlamentosu’ndan dijital avroya destek Avrupa Parlamentosu'ndan dijital avroya destek 11 Şubat 2026 08:16
ABD perakende satışları beklentilerin gerisinde kaldı ABD perakende satışları beklentilerin gerisinde kaldı 10 Şubat 2026 16:54
ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı 10 Şubat 2026 16:53
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.821,6800 Değişim 232,03 Son veri saati:
Düşük 13680,91 Yüksek 13912,94
Açılış
43,6491 Değişim 0,0270 Son veri saati:
Düşük 43,6179 Yüksek 43,6449
Açılış
51,9641 Değişim 0,1923 Son veri saati:
Düşük 51,8948 Yüksek 52,0871
Açılış
7.135,7690 Değişim 141,412 Son veri saati:
Düşük 7042,214 Yüksek 7183,626
Açılış
120,4024 Değişim 8,0300 Son veri saati:
Düşük 113,1318 Yüksek 121,1618
Açılış
BİST En Aktif Hisseler