CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Putin'in ekonomi temsilcisi: AB kararları 'felaket' sonuçlar doğuruyor

Putin'in ekonomi temsilcisi: AB kararları 'felaket' sonuçlar doğuruyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Avrupa Birliği’nin (AB), verdiği yanlış kararlar nedeniyle yüksek enerji fiyatları ve göçlerle mücadele ettiğini belirterek, “AB’de liderler hızla değişiyor ancak kötü kararları yüzyıllar olmasa da onlarca yıl felaket sonuçlar doğurmaya devam edecek.” dedi.

Oluşturma Tarihi 03 Eylül 2025 13:24

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Rusya ile Çin arasında anlaşma sağlanan Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattına ilişkin bir paylaşımı alıntılayan Dmitriyev, "Avrupa'nın endüstriyel başarısına güç veren düşük maliyetli, güvenilir Rus boru hattı, gazı Çin'e yönlendirilecek." ifadesini kullandı.

Dmitriyev, Sibirya'nın Gücü 2 konusunda imzalanan anlaşmanın tarihi öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "AB liderlerinin yanlış kararları, AB'yi yüksek enerji fiyatları, yüksek enflasyon ve yüksek göç ile karşı karşıya bıraktı. AB'de liderler hızla değişiyor ancak kötü kararları yüzyıllar olmasa da onlarca yıl felaket sonuçlar doğurmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Çin arasında, Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı için dün mutabakat zaptı imzalandı. Söz konusu güzergah üzerinden Çin'e yılda 50 milyar metreküpe kadar doğal gaz sevkiyatı öngörülüyor.


İlginizi Çekebilir
Avustralya cari açık vermeye devam ediyor Avustralya cari açık vermeye devam ediyor 02 Eylül 2025 09:02
Güney Kore’de enflasyon 9 ayın en düşük seviyesinde Güney Kore'de enflasyon 9 ayın en düşük seviyesinde 02 Eylül 2025 09:00
Bessent, Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın acil durum yetkililerini onaylayacağına güveniyor Bessent, Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın acil durum yetkililerini onaylayacağına güveniyor 02 Eylül 2025 08:58
Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı temmuzda geriledi Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı temmuzda geriledi 01 Eylül 2025 13:17
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI ağustosta yükseldi Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ağustosta yükseldi 01 Eylül 2025 13:07
Fed’den 9 ayın ardından ilk kez faiz indirimi bekleniyor Fed'den 9 ayın ardından ilk kez faiz indirimi bekleniyor 01 Eylül 2025 11:04
Japonya’da sermaye harcamaları güçlü artış gösterdi Japonya'da sermaye harcamaları güçlü artış gösterdi 01 Eylül 2025 09:01
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 01 Eylül 2025 10:17
Trump: Gümrük tarifeleri ve aldığımız trilyonlarca dolar olmasaydı ülkemiz yok olurdu Trump: Gümrük tarifeleri ve aldığımız trilyonlarca dolar olmasaydı ülkemiz yok olurdu 01 Eylül 2025 08:59
Japonya’nın imalat aktivitesi daraldı Japonya'nın imalat aktivitesi daraldı 01 Eylül 2025 08:56
Emtia piyasalarında, geçen hafta değerli metaller parladı Emtia piyasalarında, geçen hafta değerli metaller parladı 31 Ağustos 2025 11:26
Brent petrol üç aylık yükselişin ardından ağustosta 4 dolardan fazla düştü Brent petrol üç aylık yükselişin ardından ağustosta 4 dolardan fazla düştü 31 Ağustos 2025 11:23
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler