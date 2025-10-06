Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde 70,83 oldu

CANLI BORSA
Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,91 puan artarak 70,83'e yükseldi.

Oluşturma Tarihi 06 Ekim 2025 15:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı. Buna göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 0,91 puan artarak 70,83 oldu. Endeks, ağustosta 69,92 düzeyindeydi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,33 puan artışla 93,70'ten 94,03'e yükseldi.

Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 1,61 puan ve Yİ-ÜFE bazında 0,21 puan arttı.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde, şu ifadeye yer verildi:

"REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artışın nominal kur artışından daha fazla olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, dolar ve avro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,21 ve yüzde 2,16 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 3,23, Yİ-ÜFE de yüzde 2,52 artmıştır."

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE'sinin endeksin artışına katkıda bulunduğu belirtilirken, dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etkilediği ifade edildi.

BİST En Aktif Hisseler