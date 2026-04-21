Rusya 22 ton altın sattı

Rusya Merkez Bankası bütçe açıklarını kontrol etmek amacıyla yıl başından bu yana 22 ton altın sattı.

United24 haberine göre mart ayı sonu itibarıyla Rusya'nın bütçe açığı, özellikle yılın başındaki düşük petrol ve doğalgaz gelirleri nedeniyle 4,6 trilyon rubleye (yaklaşık 61,3 milyar dolar) ulaştı.

Moskova Borsası verilerine göre, Mart 2026'daki altın ticaret hacmi bir önceki yıla göre 3,5 kat artarak 42,6 tona yükseldi. Parasal değer olarak ise hacim beş kat artarak 534,4 milyar rubleye çıktı.

Kremlin'in mali dengesi, 2026 bütçe döngüsünde geçen yılın neredeyse iki katı kadar bir açık öngörüsüyle baskı altında. Mart ayı başında, Rusya'nın savaş harcamaları resmi olarak tüm sosyal refah ödeneklerini geride bıraktı.

Uzmanlar, merkez bankalarının altın fiyatları yüksekken likidite sağlamak, bütçe giderlerini karşılamak ve ulusal para birimini desteklemek için bu tür satışlar yaptığını belirtiyor.

Rusya'nın likit varlıklarının azalmasıyla birlikte, altın ve elindeki kalan yuan rezervlerini kullanmaktan başka seçeneğinin azaldığı ifade ediliyor.

