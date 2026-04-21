CANLI BORSA
Rusya 22 ton altın sattı

Rusya bir süredir içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan kurtulmak ve Ukrayna’da devam eden savaşı finanse etmek için altın rezervlerini satmaya başladı.

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2026 10:27

Rusya Merkez Bankası bütçe açıklarını kontrol etmek amacıyla yıl başından bu yana 22 ton altın sattı.

United24 haberine göre mart ayı sonu itibarıyla Rusya'nın bütçe açığı, özellikle yılın başındaki düşük petrol ve doğalgaz gelirleri nedeniyle 4,6 trilyon rubleye (yaklaşık 61,3 milyar dolar) ulaştı.

Moskova Borsası verilerine göre, Mart 2026'daki altın ticaret hacmi bir önceki yıla göre 3,5 kat artarak 42,6 tona yükseldi. Parasal değer olarak ise hacim beş kat artarak 534,4 milyar rubleye çıktı.

Kremlin'in mali dengesi, 2026 bütçe döngüsünde geçen yılın neredeyse iki katı kadar bir açık öngörüsüyle baskı altında. Mart ayı başında, Rusya'nın savaş harcamaları resmi olarak tüm sosyal refah ödeneklerini geride bıraktı.

Uzmanlar, merkez bankalarının altın fiyatları yüksekken likidite sağlamak, bütçe giderlerini karşılamak ve ulusal para birimini desteklemek için bu tür satışlar yaptığını belirtiyor.

Rusya'nın likit varlıklarının azalmasıyla birlikte, altın ve elindeki kalan yuan rezervlerini kullanmaktan başka seçeneğinin azaldığı ifade ediliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.579,4200 Değişim 75,09 Son veri saati:
Düşük 14535,11 Yüksek 14610,2
Açılış
44,8991 Değişim 0,0324 Son veri saati:
Düşük 44,8629 Yüksek 44,8953
Açılış
52,9032 Değişim 0,1427 Son veri saati:
Düşük 52,8609 Yüksek 53,0036
Açılış
6.899,5840 Değişim 82,865 Son veri saati:
Düşük 6889,598 Yüksek 6972,463
Açılış
113,6495 Değişim 2,3616 Son veri saati:
Düşük 113,4141 Yüksek 115,7757
Açılış
BİST En Aktif Hisseler