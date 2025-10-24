CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti

Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 16,5'e indirdi.

Oluşturma Tarihi 24 Ekim 2025 13:53

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, mevcut fiyat artışının sürdürülebilir göstergelerin önemli ölçüde değişmediği, yıllık bazda yüzde 4'ün üzerinde seyrettiği belirtildi.

Ekonominin dengeli bir büyüme trendine girmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Kredi büyümesi son aylarda yoğunlaşmıştır. Enflasyon beklentileri yüksek seyretmeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Enflasyonu 2026 yılındaki hedefe yönlendirebilmek için gerekli olan sıkı para politikasının sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 16,5'e indirmeye karar verdi." bilgisi paylaşıldı.

Ana senaryoda politika faiz ortalamasının gelecek yıl yüzde 13 ila 15 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu seviyelerin uzun süreli sıkı para politikası anlamına geldiği bildirildi.

Temel faiz oranına ilişkin diğer kararların enflasyondaki yavaşlamanın sürdürülebilirliğine ve enflasyon beklentilerinin dinamiklerine bağlı olarak alınacağı aktarılan açıklamada, mevcut para politikası çerçevesinde yıllık enflasyonun 2025 yılında yüzde 6,5-7'ye düşeceği, 2026'da yüzde 4-5'e gerileyeceği ifade edildi.

YILLIK ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 4

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından hemen sonra politika faizini yüzde 20'ye çıkarmıştı. Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulmuş, 2024'te art arda dört faiz artışı gerçekleştirilmişti.

Banka, son olarak 6 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıda, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21'den 20'ye, ardından temmuzda 18'e ve eylülde 17'ye indirmişti.

Ülkede yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 8,5 seviyesindeyken, banka bu oranı 4'e düşürmeyi hedefliyor.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün fiyatı yaptırım kararı sonrasında arttı Brent petrolün fiyatı yaptırım kararı sonrasında arttı 23 Ekim 2025 09:51
BoE, bankaların kaldıraç kurallarının gevşetilmesini reddetti BoE, bankaların kaldıraç kurallarının gevşetilmesini reddetti 23 Ekim 2025 09:12
Trump yönetimi Çin’e yönelik yazılım ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyor Trump yönetimi Çin'e yönelik yazılım ihracat kısıtlamalarını değerlendiriyor 23 Ekim 2025 09:10
ABD tarifelerinin Çin ekonomisine etkileri hesaplandı ABD tarifelerinin Çin ekonomisine etkileri hesaplandı 23 Ekim 2025 09:08
ABD’nin ticari ham petrol stokları geriledi ABD'nin ticari ham petrol stokları geriledi 23 Ekim 2025 08:55
Norveç’ten Ukrayna’ya 150 milyon dolarlık destek Norveç’ten Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık destek 22 Ekim 2025 17:04
Fitch’ten Türkiye’ye yakın mercek! 4 Kasım’da kredi notu için kritik toplantı yapılacak Fitch'ten Türkiye'ye yakın mercek! 4 Kasım'da kredi notu için kritik toplantı yapılacak 22 Ekim 2025 16:39
Milyarder yatırımcıdan altın fiyatları için çarpıcı yorum Milyarder yatırımcıdan altın fiyatları için çarpıcı yorum 22 Ekim 2025 15:26
Ifo’dan Alman hükümete altyapı projelerindeki enflasyon uyarısı Ifo'dan Alman hükümete "altyapı projelerindeki enflasyon" uyarısı 22 Ekim 2025 15:02
Altın fiyatları için Citi’den yeni tahmin Altın fiyatları için Citi'den yeni tahmin 22 Ekim 2025 13:19
Avrupa Birliği, elektrikte vergilerin düşürülmesini istiyor Avrupa Birliği, elektrikte vergilerin düşürülmesini istiyor 22 Ekim 2025 13:06
Dünya borsaları İstanbul’da bir araya geldi Dünya borsaları İstanbul'da bir araya geldi 22 Ekim 2025 13:01
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler