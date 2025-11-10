CANLI BORSA
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 13 trilyon rubleyi aştı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, ekimde aylık bazda yüzde 0,45 artarak 13 trilyon 200 milyar rubleye (yaklaşık 163 milyar dolar) yükseldi.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2025 14:06

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,45 arttığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Kasım itibarıyla 13 trilyon 200 milyar rubleye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının ise yüzde 6 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

