SoftBank, Nvidia Corp. hisselerinin tamamını sattı

SoftBank Group Corp., yapay zeka yatırımlarını finanse etmek amacıyla Nvidia Corp. hisselerinin tamamını 5,83 milyar dolara sattı.

Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2025 09:11

SoftBank'ın kurucusu Masayoshi Son, ABD'deki robot üretim tesislerinden Stargate veri merkezlerine kadar uzanan birçok yapay zeka projesine finansman sağlamak amacıyla OpenAI ve Oracle gibi şirketlerdeki pozisyonlarını elden çıkarıyor.

Şirketin Nvidia'daki hisselerini satması, Meta ve Alphabet gibi teknoloji devlerinin önümüzdeki yıllarda 1 trilyon doları aşması öngörülen yapay zeka yatırımlarının gerçekten beklenen getiriyi sağlayıp sağlayamayacağına dair tartışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.

Bu gelişmelerin ardından SoftBank hisseleri, çarşamba günü Tokyo Borsası'nda %10'dan fazla gerileyerek yatırımcıların teknoloji sektöründeki yüksek değerlemeler konusunda hala temkinli olduğunu ortaya koydu. Nvidia hisseleri ise, yıl başından bu yana %48 artış göstermesine rağmen pazartesi günü ABD piyasalarında %3,9 düştü. SoftBank, OpenAI'den ABD merkezli çip tasarımcısı Ampere Computing'e kadar birçok önemli oyuncudaki yatırımlarıyla yapay zeka ekosisteminde güçlü bir konum hedefliyor.

Salı günü SoftBank yöneticileri, yapay zeka alanındaki yatırımların bir balon oluşturup oluşturmadığına yönelik soruları yanıtsız bırakırken, Nvidia hisselerinin satışının şirkete özel bir karar olduğunu ve finansman ihtiyaçları doğrultusunda alındığını belirtti. Daha önce, 2019'da da benzer bir satış gerçekleştiren SoftBank, 2020'de — ChatGPT'nin çıkışından iki yıl önce — Nvidia hisselerini yeniden toplamaya başlamıştı.

Mart ayı sonunda Nvidia'daki yatırımını yaklaşık 3 milyar dolara ulaştırdığını açıklayan şirket, bu hamlesinden ciddi kazanç elde etti. Nvidia, o dönemden bu yana piyasa değerine 2 trilyon dolardan fazla ekleyerek SoftBank'a güçlü bir getiri sağladı.

Öte yandan, 2008 küresel krizini öngören yatırımcı Michael Burry, kısa süre önce X platformunda "Bazen balonları görürüz" notuyla birlikte The Big Short filmindeki karakterinin görselini paylaşarak dikkat çekmişti. Bu paylaşımın hemen ardından, Burry'nin yatırım şirketi Scion Asset Management, Nvidia ve Palantir hisselerinde düşüş beklentisiyle pozisyon aldığını bildirdi.

