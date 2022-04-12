Son dakika haberleri...ABD enflasyon verileri Fed'in gelecek dönemin para politikası için önem arz ettiğinden ekonomistlerin takibinde yer alıyordu. Mart 2022 enflasyon oranı (TÜFE) açıklandı. Buna göre ABD'de enflasyon aylık yüzde 1,2 yıllık ise yüzde 8,5 olarak 1982 yılından beri en yüksek seviyesini görerek 40 yılın rekorunu kırdı. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini ifade etmişti.

SON DAKİKA HABERİ | ABD MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

ABD'de Mart 2022 enflasyon oranı tarafında Ukrayna-Rusya savaşının güçlü etkileri göze çarptı. Ülkede Mart ayında enflasyon (TÜFE) bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artış göstererek 1982 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmiş oldu. Aylık bazda enflasyon yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI PİYASALARIN İLK TEPKİSİ

ABD enflasyon verisi öncesi 1.955 dolar bandında hareket eden ons altın 1.968 dolar seviyesine, buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı 922 TL'den 928 TL'ye yükseldi. 14,68 TL bandında seyreden dolar/TL ise yatay negatif seyir izledi.

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