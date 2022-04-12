Son Dakika: ABD enflasyon rakamları açıklandı! 2022 Mart ayı enflasyon oranı rekor kırdı | Video
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Son dakika haberi: Piyasaların merakla beklediği ABD'nin Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de enflasyon yükselişini mart ayında da sürdürdü ve yıllık yüzde 8,5 seviyesine yükseldi. Veri öncesinde piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 8,4 düzeyine yaklaşacağı yönündeydi. ABD'deki enflasyon rakamlarını Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber ekranlarında değerlendirdi..