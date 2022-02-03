Son dakika haberi...Ocak 2022 enflasyon oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan duyuruya göre, Ocak ayında enflasyon aylık bazda, yüzde 10,45 yıllık bazda ise yüzde 48,69 olarak bildirildi.
Ayrıntılar Geliyor...
Son dakika haberi...Ocak 2022 enflasyon oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan duyuruya göre, Ocak ayında enflasyon aylık bazda, yüzde 10,45 yıllık bazda ise yüzde 48,69 olarak bildirildi.
Ayrıntılar Geliyor...
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