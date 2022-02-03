Son dakika haberi...Ocak 2022 enflasyon oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan duyuruya göre, Ocak ayında enflasyon aylık bazda, yüzde 10,45 yıllık bazda ise yüzde 48,69 olarak bildirildi.

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