Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi ekimde aylık bazda yüzde 2,4 artarken yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %2,5 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,8 azaldı.