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Tayland, Trump'ın tarifeleri karşısında ABD ile ticareti arttırma kararı aldı

Tayland, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelere karşılık ABD ile ticareti arttırma kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2025 12:31

Son Güncelleme Tarihi 07 Nisan 2025 12:32

Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, Trump'ın Tayland'a uyguladığı yüzde 36'lık tarifenin ardından harekete geçtiklerini açıkladı.

Şinavatra, ABD'den enerji, havacılık ve tarım ürünleri alanlarında ithalatı artırma kararı aldıklarını duyurdu.

Öte yandan Maliye Bakanı Pichai Chunhavajira, tarifeleri görüşmek üzere heyetiyle birlikte ABD'ye gideceğini aktardı.

Chunhavajira, "ABD hükümetine Tayland'ın sadece bir ihracatçı değil, aynı zamanda bir müttefik ve ekonomik ortak olduğunu anlatacağız." dedi.

Trump, 2 Nisan'da, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.

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