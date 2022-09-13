Temmuz ayı sanayi üretim verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim verilerine göre, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 6,2 daralırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı.

Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı