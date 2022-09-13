Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim verilerine göre, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 6,2 daralırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı.
Temmuz ayı sanayi üretim verisi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı. Verilere göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 6,2 daraldı.
Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı
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