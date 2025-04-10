TL mevduat azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Sektörün toplam mevduatı 21 trilyon 973,2 milyar lira, kredi hacmi ise 17 trilyon 190,7 milyar lira oldu.

TL MEVDUAT YÜZDE 2,5 AZALDI

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,5 azalışla 12 trilyon 136 milyar 878 milyon 296 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,56 artışla 7 trilyon 163 milyar 402 milyon 741 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 226 milyar 321 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 189 milyar 799 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 4 Nisan itibarıyla 3 milyar 307 milyon dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,1 artarak 4 trilyon 154 milyar 418 milyon 962 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 549 milyar 10 milyon 463 bin lirası konut, 65 milyar 289 milyon 645 bin lirası taşıt, 1 trilyon 568 milyar 392 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 4 Nisan ile biten haftada 162 milyar 318 milyon 27 bin lira artarak 17 trilyon 190 milyar 723 milyon 94 bin liraya yükseldi.