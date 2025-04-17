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Trump'dan Japonya açıklaması: İlerleme kaydedildi

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret görüşmelerinde 'ilerleme' kaydedildiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2025 09:21

Son Güncelleme Tarihi 17 Nisan 2025 09:22

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret ortaklarına karşı tehdit ettiği daha yüksek vergileri önleyecek bir anlaşmayı güvence altına almak amacıyla Japon heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından müzakerecilerin "büyük ilerleme" kaydettiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Japonya Ekonomik Canlandırma Bakanı Ryosei Akazawa'nın da katıldığı görüşmelerin ardından Truth Social'a yazan Trump, "Ticaret konusunda Japon Delegasyonu ile bir araya gelmiş olmaktan büyük onur duyuyorum. Büyük İlerleme!" dedi.

Trump günün erken saatlerinde ABD Hazine ve Ticaret Bakanlıkları tarafından yürütülen görüşmelere şahsen katılacağını söylemişti.

Akazawa görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Trump'ın "karşılıklı" gümrük vergilerine verdiği 90 günlük aranın bitiminden önce bir anlaşmaya varmak istediğini, Japonların da anlaşmanın "mümkün olan en kısa sürede" imzalanmasını umduğunu söyledi.

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba müzakerelerin kolay olmayacağını ancak ilk tur görüşmelerin "sonraki adımlar için bir temel oluşturduğunu" söyledi.

Japonya ile müzakereler yakından izleniyor ve Trump'ın ticaret anlaşmaları karşılığında ne gibi tavizler koparmaya çalışacağından emin olmayan diğer ülkeler için bir test örneği sunuyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin kendi anlaşmalarını yapmak isteyen bir dizi ülkeyle anlaşırken, askeri bir müttefik olan Japonya'ya muhtemelen öncelik verileceğini söyledi. Bessent, Çin'e ekonomik baskı uygulamak üzere ortak bir çaba geliştirmek için Japonya ve diğer askeri müttefiklerle anlaşmaya varmayı öngördüğünü söyledi.

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