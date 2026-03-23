Finans Ekonomi Trump'ın açıklamalarıyla Moskova Borsası düştü

Trump'ın açıklamalarıyla Moskova Borsası düştü

Moskova Borsası, Trump'ın İran ile "verimli görüşmeler yapıldığı" açıklamasının ardından düşüşe geçti

Oluşturma Tarihi 23 Mart 2026 15:49

Moskova Borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile verimli görüşmeler yaptıklarını ve İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları ertelediğini açıklamasının ardından düşüşe geçti.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 1,17 değer kaybederek 2.831 puana gerilerken, dolar bazlı RTS endeksi yüzde 1,21 düşüşle 1.061 puana indi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 1,38 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 82 seviyesine indi.

Rusya'nın önde gelen petrol şirketlerinden Rosneft'in hisseleri yüzde 3,13, Gazprom'un hisseleri yüzde 0,95 ve Lukoil'in hisseleri yüzde 2,09 geriledi.

Trump, son 2 gündür ülkesinin, İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptığını belirterek, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdiğini söylemişti.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Demir cevheri fiyatları yükseldi: Kömür ve çelik ürünlerinde artış hızlandı Demir cevheri fiyatları yükseldi: Kömür ve çelik ürünlerinde artış hızlandı 23 Mart 2026 09:30
Morgan Stanley uyardı: Petrol 120 dolar olursa Asya ekonomileri risk altında! Morgan Stanley uyardı: Petrol 120 dolar olursa Asya ekonomileri risk altında! 23 Mart 2026 09:27
Bakır fiyatları 3 ayın en dip seviyesinde! Orta Doğu krizi risk iştahını azaltıyor Bakır fiyatları 3 ayın en dip seviyesinde! Orta Doğu krizi risk iştahını azaltıyor 23 Mart 2026 09:17
Küresel bankalar Çin enflasyon beklentisini yukarı çekti Küresel bankalar Çin enflasyon beklentisini yukarı çekti 23 Mart 2026 09:17
Orta Doğu krizi tahvil getirilerini yükseltti: Merkez bankaları faiz artışı için pozisyon alıyor Orta Doğu krizi tahvil getirilerini yükseltti: Merkez bankaları faiz artışı için pozisyon alıyor 23 Mart 2026 09:12
Piyasalar haftaya satış baskıyla başladı Piyasalar haftaya satış baskıyla başladı 23 Mart 2026 09:08
Haftaya kayıpla başlayan Asya borsaları Haftaya kayıpla başlayan Asya borsaları 23 Mart 2026 09:06
Çin’den küresel ekonomi çağrısı: Açıklık, inovasyon ve rekabet öne çıkıyor Çin'den küresel ekonomi çağrısı: Açıklık, inovasyon ve rekabet öne çıkıyor 23 Mart 2026 07:51
Çin’in ticaret fazlası küresel ekonomiye katkı sağlıyor Çin’in ticaret fazlası küresel ekonomiye katkı sağlıyor 22 Mart 2026 13:56
İngiltere’de plastik banknot devrimi: Sahte para ve ‘yenilen para’ vakaları rekor düşüşte! İngiltere’de plastik banknot devrimi: Sahte para ve ‘yenilen para’ vakaları rekor düşüşte! 22 Mart 2026 13:45
İngiltere’de Para yeme vakaları neredeyse bitti İngiltere’de “Para yeme” vakaları neredeyse bitti 22 Mart 2026 12:25
ABD’li senatörden kripto para tasarısı: Dijital varlıklara kamu kurtarma desteği yasaklanıyor ABD’li senatörden kripto para tasarısı: Dijital varlıklara kamu kurtarma desteği yasaklanıyor 22 Mart 2026 10:42
