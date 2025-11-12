Trump’ın tarife açıklaması Bitcoin’i sarstı: 340 milyar dolarlık değer kaybı!

CANLI BORSA
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifesi açıklamasının ardından Bitcoin piyasasında 340 milyar dolarlık kayıp yaşandı. Gelişme, yatırımcıları endişelendirirken, uzmanlar kripto paralarda kırılgan bir toparlanma sürecine girildiğini vurguluyor.

Bitcoin, Ekim ayında yaşanan sert değer kaybının ardından toparlanmakta zorlanıyor. Haftaya 107 bin dolar seviyesini kısa süreli aşarak başlayan kripto para, ardından yeniden 105 bin doların altına geriledi.

Analistler, piyasalarda kırılganlığın sürdüğünü ve yatırımcı güveninin henüz tam olarak toparlanmadığını vurguluyor.

10 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz gümrük tarifesi açıklaması, rekor düzeyde likidasyonları tetiklemiş ve piyasadan yaklaşık 340 milyar dolarlık değerin silinmesine neden olmuştu.

BİTCOİN'E TALEP ZAYIF

Bitcoin'e ilgi düşük, hacim zayıf seyrediyor. Verilere göre, Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü 68 milyar dolarda kaldı. Bu seviye, geçen ay ulaşılan 94 milyar dolarlık zirvenin oldukça gerisinde.

Öte yandan, ABD borsalarında işlem gören Bitcoin ETF'lerine girişler de zayıf kaldı; sadece 1 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

Teknik açıdan bakıldığında, Bitcoin hâlâ 110 bin dolardaki 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. Uzmanlar, bu seviyenin aşılmasının kalıcı bir yükseliş için kritik olduğunu belirtiyor.

'TOPARLANMA GERÇEKÇİ DEĞİL' UYARISI

Analistler, Bitcoin'deki mevcut yükselişi "ölü kedi sıçraması" olarak tanımlayarak, piyasada yeni sermaye girişi olmamasının, büyük yatırımcıların satış baskısının ve ETF'lere olan ilginin azalmasının zayıflamayı tetiklediğini ifade etti.

Kripto piyasasının toplam 3,6 trilyon dolarlık değerde dirençle karşılaştığı kaydedildi. 103 bin dolar seviyesinin kritik destek olduğunu ifade edilerek, bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısının yeniden artabileceği uyarısı yapıldı.

Uzmanlara göre; Bitcoin'in kısa vadede 110 bin dolar seviyesini aşamaması, düşüş eğiliminin devamına işaret edebilir.

