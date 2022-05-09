Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, 6. Enerji Ticareti ve Tedariki Zirvesi'nin (ISTRADE 2022) açılışında yaptığı konuşmada, salgın süreciyle bütün alanlarda olduğu gibi enerji alanında da küresel ölçekte önemli değişikliklerin yaşandığını söyledi.

Bakanlık olarak kurulu güç portföyünde yenilenebilir enerji payının artırılmasıyla ilgili çalışmalara önem verdiklerini belirten Tancan, "Elektrik kurulu gücü ve üretiminde, 2021 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 100 gigavatlık bir kurulu güç kapasitesiyle Avrupa'nın 5'inci ve 331 teravatsaatlik elektrik üretimiyle de Avrupa'nın 3'üncü büyük ülkesi olduk. Nisan 2022 itibarıyla yenilenebilir enerji tesislerinin kurulu gücü, toplam kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 54'ünü oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Tancan, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) de ürün yelpazesini Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ve Vadeli Doğal Gaz Piyasası (VGP) ile geliştirdiğini, yenilenebilir enerjinin kullanımının dolaylı olarak desteklenmesini teşvik eden Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi ve Piyasası'nın devreye girdiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Tamamen EPİAŞ'ın kendi imkanlarıyla geliştirilen VEP ve VGP ile birlikte enerji piyasası katılımcıları, yaşanan fiyat ve karşı taraf risklerinden kendilerini koruyabilmekte, mevcut ikili anlaşmalarını organize piyasalara taşıyabilmektedir. Gün Öncesi Piyasası (GÖP) eşleşme miktarı yaklaşık 203 teravatsaat olarak geçen yıl 2020 yılına göre yüzde 10'luk artış gösterdi. 2022 yılındaki GÖP eşleşme miktarı 7 Mayıs itibarıyla 62 teravatsaat, işlem hacmi ise yaklaşık 93 milyar lira olmuştur. Aynı dönem için piyasa takas fiyatı aritmetik ortalaması da 1480 lira/megavatsaattir."

"TÜRKİYE İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE YENİ BİR SAYFA AÇTI"

Tancan, Türkiye'nin dünyanın ilk kapsamlı iklim anlaşması olan Paris Anlaşması'na taraf olarak iklim krizi ve çevresel sorunlarla mücadelede yeni bir sayfa açtığını belirterek "Sanayi başta olmak üzere birçok iş kolunu ilgilendiren bu anlaşma, bugünümüzü olduğu kadar geleceğimizi de yakından ilgilendirmektedir. Bakanlık olarak ülkemizde hayata geçirilmesi düşünülen ve bu doğrultuda çalışmalar yürütülen Emisyon Ticaret Sistemi ile ilgili çalışmaları çok yakından takip etmekte ve gerekli desteği vermekteyiz." diye konuştu.

Dünyada emtia fiyatlarındaki beklenmeyen artışların bütün ticari piyasaları olumsuz etkilediğini söyleyen Tancan, "Bu olumsuz etkilerden arz güvenliğinin ve tüketicilerin korunması amacıyla geçtiğimiz günlerde Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle maliyeti yüksek üreticilerin ve tüketicilerin desteklenmesi için 'destekleme bedeli' uygulaması devreye alındı." dedi.

Tancan, Avrupa Birliği enerji komisyonu tarafından benzer sorunları yaşayan üye ülkelere yapılan tavsiyeleri de söz konusu usul ve esasları belirlerken dikkate aldıklarını ifade ederek "Uygulamanın temel amacı hem tüketici hem üretici hem tedarikçileri hem de arz güvenliğini, dolayısıyla enerji piyasalarını korumaktır. Ortaya çıkan, beklenmeyen ve makul olmayan artışların tüketici, üretici ve tedarikçi arasında en adil, en hakkaniyetli ve şeffaf bir şekilde paylaşılmasını temin etmektir." ifadelerini kullandı.